В первый день апреля, в воскресенье, в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

По прогнозам , осадков можно ждать на севере, в центре и на юге страны. В западных областях пройдет сильный дождь, температура воздуха днем - от 10 до 14 градусов выше нуля. На остальной территории будет теплее: на севере +11…+17, в центре и на юге +15…+19, на востоке +12…+16 градусов днем, передает

В начале новой недели, 2 апреля, дожди начнут смещаться с запада Украины на восток. Осадков не прогнозируют лишь в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. При этом температура ощутимо снизится: на западе днем от 2 до 11 градусов тепла, на севере +6…+8, в центре +7…+11, на востоке и на юге +10…+13 градусов.

В среду, 4 апреля, существенно потеплеет, осадков не предвидится. Самой высокой будет температура на западе страны - от +16 до +21. В центре +15…+18, на севере и востоке +11…+16, на юге +10…+17 градусов.

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