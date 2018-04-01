ДТП: в Киеве машина диппредставительства России протаранила такси (ВИДЕО) Volkswagen на дипломатических номерах врезался в припаркованный автомобиль такси. Водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение. В центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства России, сообщает Киев Оперативный в Facebook, информирует svodka.net. Около 00.30 1 апреля на Нижнем Вале, 17/8, предположительно, Volkswagen (н.з. #D001067) врезался в припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE). «Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался», — говорится в сообщении. Читайте: На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги высотой 18 метров

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика volkswagen такси припаркованный врезался водитель Теги: происшествия