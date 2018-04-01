|ДТП: в Киеве машина диппредставительства России протаранила такси (ВИДЕО)
|01.04.2018 08:42
|
Volkswagen на дипломатических номерах врезался в припаркованный автомобиль такси. Водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение.
В центре Киева произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства России, сообщает Киев Оперативный в Facebook, информирует svodka.net.
Около 00.30 1 апреля на Нижнем Вале, 17/8, предположительно, Volkswagen (н.з. #D001067) врезался в припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).
«Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался», — говорится в сообщении.
Читайте: На въезде в Киев установят силуэт княгини Ольги высотой 18 метров
Поделитесь статьей с друзьями