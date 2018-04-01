В субботу, 31 марта, в Швейцарии пять лыжников погибли в результате схода лавины. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.

Известно, что случай произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. По данным издания, на данный момент унесенные лавиной люди не были найдены.

На поиски людей был отправлен вертолет, поисковая операция продолжается. Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись.

Как сообщал svodka.net ранее, в Ивано-Франковской области в Карпатах с восточного склона горы Брецкул сошла лавина.

Кроме этого, в ГСЧС предупредили, что 15 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третего уровеня.

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