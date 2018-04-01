|Саакашвили готовится к возвращению в Украину
|01.04.2018 08:47
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«Я готовлюсь к возвращению в Украину», – сказал политик в эфире NewsOne. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области ездит по Европе и проводит встречи.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину.
«Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину», – сказал политик в эфире NewsOne в пятницу, 30 марта.
Саакашвили также рассказал, что сейчас ездит по Европе и проводит встречи.
«У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры, и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине», – сообщил политик.
Напомним, Саакашвили был задержан 12 февраля в киевском ресторане – за ним приехали три микроавтобуса спецназовцев. Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу увезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву.
Позже стало известно, что политик находится в Нидерландах и получил там удостоверение личности.