Второй месяц весны принесет украинцам изменения в системе перерасчета пенсий, контроля качества пищевых продуктов, а также даст возможность выбрать своего семейного врача. Что еще изменится в Украине в апреле, сообщает

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с 1 апреля будет проводиться автоматически.

Пересчет касается тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать, приобретал страховой стаж, но в свое время не обратился или пока не обратился в органы Пенсионного фонда. Это - стандартный перерасчет, который проводился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года. Отличие в том, что если раньше такой перерасчет осуществлялся только по заявлению человека, то теперь будет проводиться автоматически, независимо от того - обратится человек или нет.

Пересчет будет касаться тех лиц, кто по состоянию на 1 марта 2018 года получил дополнительный страховой стаж 24 месяца, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март. А уже с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий.

Пенсионный фонд со второй половины марта начал выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн, сообщили в правительстве.

С апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, а с апреля дополнительно сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан.

Со 2 апреля начинается национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Подписание декларации - это, действительно, форма заявления. С ее помощью украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.

Теперь выбирать врача можно будет в любом заведении первичной помощи независимо от места проживания или прописки.

Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года.

С начала апреля и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Государственную пограничную службу - 1200 человек, Национальну гвардию Украины - 4000 человек.

НАК "Нафтогаз Украины" повысил апрельские цены на газ для промышленных потребителей. По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

Отопление отключат при условии, если среднесуточная температура воздуха составит 8°С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Речь идет о вступлении в силу соответствующего закона.

Предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Также, по новому закону, инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающое количество вопросов для проверки и будет публичным.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен - в зависимости от совершенного правонарушения. В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.

Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018 года, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

С апреля в водоемах по Украине запрещается вылов рыбы и раков на период весенне-летнего нереста.

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