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В Индии обрушилось четырехэтажное здание, 10 человек погибли
01.04.2018 08:51
По данным полиции, четырехэтажное здание в индийском Индауре обрушилось из-за того, что в него врезался автомобиль. В здании находилась закусочная MS Hotel Фото: ANI / Twitter Еще три человека получили тяжелые травмы. По информации полиции, под завалами могут находиться люди. Начата спасательная операция. Правоохранители сообщили, что здание, в котором находилась закусочная MS Hotel, обрушилось из-за того, что в него врезался автомобиль. Владелец заведения погиб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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