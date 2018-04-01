По данным полиции, четырехэтажное здание в индийском Индауре
обрушилось из-за того, что в него врезался автомобиль. В здании
находилась закусочная MS Hotel Фото: ANI / Twitter Еще три
человека получили тяжелые травмы. По информации полиции, под
завалами могут находиться люди. Начата спасательная операция.
Правоохранители сообщили, что здание, в котором находилась
закусочная MS Hotel, обрушилось из-за того, что в него
врезался автомобиль. Владелец заведения погиб.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира