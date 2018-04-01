Ну что, главный Главнокомандующий Главный Упырь, дождался, судорожно хватаясь, цепляясь за свой ядерный чемоданчик? Думаю, главврач скоро оооооочень так осторожно захочет у тебя этот чемоданчик забрать. Уверен в этом. Ведь что сейчас, вот прямо вот совсем скоро, случится? Ты ведь, Главный Упырь, не забываешь о том, что я не говорю о том, что может случиться – я говорю о том, что обязательно случится.

Об этом накануне вечером написал в Фейсбуке известный российский финансовый знаток и публицист Слава Рабинович.

«Министр юстиции Нидерландов направил материалы своему правительству на рассмотрение: эти материалы предлагают проводить судебный процесс над виновными в крушении самолёта «Боинг» рейса MH-17 в окружном суде в Гааге, на английском языке. Главный Упырь, пойми: точно так же, как когда-то таких, как ты, судили в Нюрнберге. Подельники Главного Упыря, поймите: даже если вы убьёте своего Главного Упыря, вы всё равно не уйдёте от ответственности. Вы никак не сможете, никаким способом, ни за какие деньги, преступно вмешаться в отправление правосудия в окружном суде в Гааге. В отличие от того, что вы вытворяете в захваченной вами стране – России, информирует svodka.net.

Из обвинительной речи Роберта Джексона в Нюрнберге:

«Гитлер не унёс всю ответственность с собой в могилу. Вся вина не завёрнута в саван Гиммлера. Эти живые избрали этих мёртвых себе в сообщники в этом грандиозном братстве заговорщиков, и за преступления, которые они совершили вместе, должен заплатить каждый из них.

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Можно сказать, что Гитлер совершил своё последнее преступление против страны, которой он правил. Он был безумным мессией, который начал войну без причины и бессмысленно продолжал её. Если он не мог больше править, то ему было всё равно, что будет с Германией…

Они стоят перед этим судом, как запятнанный кровью Глостер стоял перед телом своего убитого короля. Он умолял вдову, как они умоляют вас: «Скажи, что я их не убивал». И королева ответила: «Тогда скажи, что они не убиты. Но они мертвы». Если вы скажете, что эти люди невиновны, это всё равно, что сказать, что не было войны, нет убитых, не было преступления».

Кстати, для будущего трибунала над Путинской ОПГ, ФСБ, «Единой Россией», КПСС и КГБ: Нюрнбергский трибунал признал преступными организации СС, СД, Гестапо и весь руководящий состав нацистской партии. Ну, и кроме этого, конечно, Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни через повешение Германа Геринга, Мартина Бормана (заочно), Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера («превед» Дмитрию Киселёву, Владимиру Соловьёву и остальным штрейхерам), Фрица Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта и Альфреда Йодля; к пожизненному лишению свободы Рудольфа Гесса, Вальтера Функа и Эриха Редера; к 20 годам тюремного заключения Бальдура фон Шираха и Альберта Шпеера; к 15 годам тюремного заключения Константина фон Нейрата; и к 10 годам тюремного заключения Карла Дёница.

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«Восемьдесят шесть процентов», говорите? 15 августа 1946 года американское управление информации опубликовало обзор проведённых опросов, согласно которым подавляющее число немцев (около 80%) считало Нюрнбергский процесс справедливым, а виновность подсудимых неоспоримой; около половины опрошенных ответили, что подсудимым должен быть вынесен смертный приговор; только 4% отозвались о процессе отрицательно.

Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал в Нюрнберге признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера.

Уже сегодня министр юстиции Нидерландов предлагает допустить возможность видеоконференции для допроса свидетелей и обвиняемых по делу о гибели MH-17. Уже сегодня составляется список обвиняемых. Кроме того, материалы министра юстиции говорят о том, что США готовы предоставить снимки из космоса в судебном заседании.

Уже «завтра», надеюсь, министры юстиции большинства стран мира потребуют Главного Упыря и членов его ОПГ к ответу за более чем 10 000 трупов на востоке Украины. Путинская ОПГ существует только для того, чтобы совершать преступления и уходить от отвественности. Никто не должен уйти от отвественности.

Но давайте начнём с MH-17.»

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