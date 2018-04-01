В субботу, 31 марта, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом он пишет в статье для The Telegraph.

"Угроза Великобритании со стороны России растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к бесстыдным кибер-операциям", - считает министр.

По его словам, для осознания опасности, исходящей от России, довольно изучить отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министр считает, что Великобритании "жизненно необходимо" продолжить развитие своих оборонных возможностей, чтобы противостоять подобным угрозам и обеспечить безопасность своей страны.

Как сообщал svodka.net ранее, в посольстве Великобритании в столице Российской Федерации прошел брифинг для дипломатического сообщества относительно дела Сергея Скрипаля. Соответствующую информацию распространило посольство.





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