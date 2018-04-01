|Погода на Пасху в Украине: синоптик уточнил прогноз
|01.04.2018 09:06
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В Украине на Пасху ожидается холодная и ветреная погода, а за несколько дней перед ней очень вероятны осадки.
Такой прогноз сделал синоптик Леонид Горбань, передает со ссылкой на "". Он отметил, что после Пасхи температура немного вырастет, однако сильного потепления ожидать не стоит.
"До Пасхи будет холодная температура, 7-8 градусов тепла, а то и только +4-5. Что касается осадков, то дожди ожидаются 2-3 апреля", – сообщил Горбань."На Пасху во второй половине дня просчитывается небольшой дождь. Не по всей территории Украины, но просчитывается. Следующая неделя после Пасхи также будет холодной. Будет 8-10 градусов тепла, максимум до 11 градусов выше нуля. Обычно после Пасхи быстро нарастает температура. Но в этом году, согласно расчетам, нет быстрого нарастания температуры после Пасхи" – рассказал синоптик.
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