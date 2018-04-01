В Украине на Пасху ожидается холодная и ветреная погода, а за несколько дней перед ней очень вероятны осадки.

Такой прогноз сделал синоптик Леонид Горбань, передает со ссылкой на "". Он отметил, что после Пасхи температура немного вырастет, однако сильного потепления ожидать не стоит.

"До Пасхи будет холодная температура, 7-8 градусов тепла, а то и только +4-5. Что касается осадков, то дожди ожидаются 2-3 апреля", – сообщил Горбань.

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