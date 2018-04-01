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Владелец ресторана в Торонто начал разделывать оленью ногу перед веганами, протестовавшими возле его заведения
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01.04.2018 09:07
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В Канаде группа активистов по защите прав животных организовала
протесты возле Antler Kitchen & Bar, который готовит блюда из
мяса диких животных. В ответ шеф-повар ресторана начал
демонстративно разделывать мясо в витрине заведения. Веганы
пожаловались полицейским на шеф-повара ресторана, своеобразно
ответившего на их акцию Скриншот: Len Goldberg / Facebook Кампания
против ресторана началась в декабре прошлого, когда сотрудник
Antler Kitchen & Bar использовал лозунг "Оленина – новая
капуста". Один из активистов по защите прав животных увидел эту
надпись и выяснил, что в ресторане подают также блюдо из печени
умышленно откармливаемых уток или гусей (фуа-гра), которое по
мнению экоактивистов также является не гуманным.Сначала протесты
были небольшими, затем их масштабы начали увеличиваться. Активисты
принесли мегафоны и начали кричать свои лозунги. В результате
ресторан начал терять посетителей, которые стояли возле входа в
заведение во время обеденного перерыва с баннером
"убийцы".Шеф-повар ресторана заявил, что "чувствовал себя
беспомощным". В итоге он устроил собственный протест, начав
разделывать оленью ногу в витрине ресторана, прямо перед
протестующими веганами. Участники протестов вызвали полицейских,
которые поговорили с Хантером, но не нашли нарушений в его
действиях.Один из протестующих записал случай на видео, и
опубликовалего в Facebook.
https://www.facebook.com/100010743818931/videos/571776103190512/
"Они оскорбляют нас. Я собираюсь оскорбить их. Поэтому я пошел и
начал разделывать оленью ногу", – заявил Хантер. Позже он добавил,
что своим поступком сыграл на руку активистам.
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