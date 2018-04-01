В Канаде группа активистов по защите прав животных организовала протесты возле Antler Kitchen & Bar, который готовит блюда из мяса диких животных. В ответ шеф-повар ресторана начал демонстративно разделывать мясо в витрине заведения. Веганы пожаловались полицейским на шеф-повара ресторана, своеобразно ответившего на их акцию Скриншот: Len Goldberg / Facebook Кампания против ресторана началась в декабре прошлого, когда сотрудник Antler Kitchen & Bar использовал лозунг "Оленина – новая капуста". Один из активистов по защите прав животных увидел эту надпись и выяснил, что в ресторане подают также блюдо из печени умышленно откармливаемых уток или гусей (фуа-гра), которое по мнению экоактивистов также является не гуманным.Сначала протесты были небольшими, затем их масштабы начали увеличиваться. Активисты принесли мегафоны и начали кричать свои лозунги. В результате ресторан начал терять посетителей, которые стояли возле входа в заведение во время обеденного перерыва с баннером "убийцы".Шеф-повар ресторана заявил, что "чувствовал себя беспомощным". В итоге он устроил собственный протест, начав разделывать оленью ногу в витрине ресторана, прямо перед протестующими веганами. Участники протестов вызвали полицейских, которые поговорили с Хантером, но не нашли нарушений в его действиях.Один из протестующих записал случай на видео, и опубликовалего в Facebook. https://www.facebook.com/100010743818931/videos/571776103190512/ "Они оскорбляют нас. Я собираюсь оскорбить их. Поэтому я пошел и начал разделывать оленью ногу", – заявил Хантер. Позже он добавил, что своим поступком сыграл на руку активистам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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