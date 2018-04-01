Пожар в Кемерово: Губернатор области Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Также в Telegram-канале обладминистрации появилось видеообращение Тулеева, в котором он говорит о трагедии в "Зимней вишне" и благодарит жителей Кузбасса за поддержку. "Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям", - говорит Тулеев в видеообращении.

Просьба об отставке произошла на фоне , унесшего жизни более 60 человек. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" случился 25 марта. Вскоре после объявления количества жертв был объявлен траур, а жители города собрались на митинг перед зданием областной администрации, где требовали назвать точное количество погибших и отправить Амана Тулеева в отставку.