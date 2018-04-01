Госпогранслужба Украины заявила, что использует крокодилов для охраны объектов на Дунае. Видео
01.04.2018 09:22
Украинские пограничники под наблюдением ученых-зоологов начали опыт
по использованию нильских крокодилов для охрану пограничных катеров
и кораблей, базирующихся в Одесской области. Об этом сообщила
Госпогранслужба. В ведомстве заявили, что первый выход крокодилов
на службу состоится после того, как температура поднимется выше 18
градусов. Жить рептилии будут в умышленно оборудованных террариумах
на территории части. В Одесском зоопарке заявили, что предоставят
пограничникам двух крокодилов, которых будет сопровождать
квалифицированный работник зоопарка. В Госпогранслужбе заявили, что
наличие крокодилов в Дунае станет "мощным сдерживающим фактором"
для браконьеров и контрабандистов. Если опыт окажется удачным, в
ГСЧС пообещали использовать крокодилов в Херсонском и Измаильском
отрядах. | В ГСЧС пообещали запустить в Дунай крокодилов
Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube Новость о
крокодилах опубликована на сайте Госпогранслужбы 1 апреля, однако
ролик про использование рептилий для охраны объектов
выложили на YouTube 31 марта.видео
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube