Украинские пограничники под наблюдением ученых-зоологов начали опыт по использованию нильских крокодилов для охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области. Об этом сообщила Госпогранслужба. В ведомстве заявили, что первый выход крокодилов на службу состоится после того, как температура поднимется выше 18 градусов. Жить рептилии будут в умышленно оборудованных террариумах на территории части. В Одесском зоопарке заявили, что предоставят пограничникам двух крокодилов, которых будет сопровождать квалифицированный работник зоопарка. В Госпогранслужбе заявили, что наличие крокодилов в Дунае станет "мощным сдерживающим фактором" для браконьеров и контрабандистов. Если опыт окажется удачным, в ГСЧС пообещали использовать крокодилов в Херсонском и Измаильском отрядах. | В ГСЧС пообещали запустить в Дунай крокодилов Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube Новость о крокодилах опубликована на сайте Госпогранслужбы 1 апреля, однако ролик про использование рептилий для охраны объектов выложили на YouTube 31 марта.видео Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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