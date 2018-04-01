В Украине синоптики предупреждают о порывах ветра во многих областях страны. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает

"По данным Укргидрометцентра, 1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях кое-где сильные дожди. В Киеве и области 1 апреля утром и днем ​​порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине в западных областях дожди, кое-где сильные, на Левобережье без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.

Температура 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°; на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

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