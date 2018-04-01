Министр по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш считает, что в вопросе передачи оккупированного Донбасса под контроль международной администрации нужно использовать опыт Хорватии.

Опыт Восточной Славонии, которую в 90-х годах передали под контроль международной администрации, а затем вернули в состав Хорватии, является позитивным для Украины, отметил Черныш, информирует svodka.net.

Он отметил, что в этом вопросе важно действовать согласованно с международными партнерами Украины и договариваться о всех подробностях такого плана заранее.

«Транзитная власть должна обеспечить переход власти от оккупационной администрации к себе самой, а потом передать власть Украине. На этапе переговоров, распределения функций всегда может проявиться российское влияние или «уши», как говорится. И это будет необходимо решать в Совбезе ООН… задача является инструментом достижения состояния, необходимого Украине. Главная задача – транзитность. И должно быть несколько компонентов – военный, полицейский и гражданский. Мы сейчас говорим только о военном. Это как раз самая большая проблема – предел компромисса по военному компоненту», – сказал министр.

Он назвал опыт Восточной Славонии в вопросе временных администраций позитивным.

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«Считаем, что этот опыт может быть применен в Украине – соглашение между Сербией и Хорватией. В соглашении (конечно, посредники международные) прописаны все аспекты транзитного периода – о чем заботится власть, кто возглавляет (кстати, это был американский генерал) военный компонент, обеспечиет разоружение, разведение и частично разминирование. Полицейская задача обеспечивала права и свободы, привлечение к ответственности виновных, передачу их трибуналу или Международному уголовному суду. Осуществлялся контроль на границе, были амнистированы те, кто не совершал преступлений, функционировали больницы, другие учреждения», – рассказал Черныш.

Министр добавил, что на этой территории были организованы выборы.

«И выборы были организованы – кто не мог прибыть на территорию Восточной Славонии, проголосовали на территории Хорватии. Внутренне перемещенные лица – им надо организовывать выборы на территории, контролируемой правительством. Это соответствует международной практике. Такой документ должен сейчас быть разработан всеми вместе», – сказал он.

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