Сергей Цивилев, который 1 апреля стал временным губернатором Кемеровской области, после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" обвинил потерявшего в этой трагедии семью Игоря Вострикова в желании попиариться. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Руководить Кемеровской областью будет Цивилев Фото: ako.ru Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.27 марта в ходе митинга после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" он обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся, как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Позже Цивилев встал на колени перед жителями города. "Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию", – сказал он.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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