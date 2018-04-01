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И.о. губернатора Кемеровской области стал Цивилев
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01.04.2018 09:30
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Сергей Цивилев, который 1 апреля стал временным губернатором
Кемеровской области, после пожара в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня" обвинил потерявшего в этой трагедии семью Игоря
Вострикова в желании попиариться. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Руководить Кемеровской областью будет Цивилев
Фото: ako.ru Временно исполняющим обязанности губернатора
назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.27 марта в ходе
митинга после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя
вишня" он обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и
трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся,
как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его
спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе
хотите?"Позже Цивилев встал на колени перед жителями города. "Я еще
раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную
ситуацию", – сказал он.Пожар в четырехэтажном торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в
Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному
мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с
инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу
расследования пожара. Президент РФ призвал не
сомневаться в официальных данных о количестве
погибших.В тот же день на совещании Тулеев извинился перед
Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал
это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим
грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".
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