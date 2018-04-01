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За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов были ранены
01.04.2018 09:31
За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов были ранены
Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения
За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали срывать "пасхальное перемирие" осуществив 11 обстрелов позиций наших защитников.
За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов были ранены Фото: EPA/UPG

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник четыре раза открывал огонь по украинским позициям близко Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляны защитники Павлополь. Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки, передает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

Вследствие вражеского огня двух украинских защитников ранения. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, за 30 марта зафиксировано 32 обстрелы со стороны боевиков, один украинский военный погиб.

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