В российском городе Санкт-Петербург суд вынес приговор безработным гражданам Николаю Мотовилову и Антону Головырцеву, которые подорвали пост ГИБДД в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета , передает со ссылкой на .

Мужчин признали виновными в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мотовилова суд приговорил к 19 годам в колонии строгого режима, Головырцева — к 19,5 годам. Также их обязали выплатить 2,4 млн рублей по гражданским искам.

Осужденные установили взрывное устройство на ступеньке одного из стационарных постов ГИБДД. Данное устройство обнаружил 5 марта 2015 года сотрудник ДПС.

Как установили эксперты, бомба находилась в рабочем состоянии и лишь чудом не сдетонировала.

Второе взрывное устройство, которое было заложено в октябре того же года на другом посту ГИБДД, взорвалось, и в результате чего была ранена пенсионерка, которая отодвинула ногой пакет с бомбой.

Как пишет петербуржское издание "Фонтанка", Мотовилов и Головырцев являлись безработными. Они воевали на Донбассе в рядах боевиков "ДНР", а после возвращения в Россию решили провести серию взрывов с целью привлечь внимание СМИ "к ситуации в стране", пишет издание "Петербургский дневник".

Как установило следствие, основываясь на переписке и переговорах подсудимых, они совершили преступления "на почве ненависти к институтам государственной власти".

Отмечается, что мужчины соорудили два взрывных устройства из минометных мин времен Второй Мировой войны, которые Мотовилов модернизировал устройством дистанционного управления.

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