В Кардиффе состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился уверенной победой Джошуа единогласным решением судей — 118:110, 118:110, 119:109, информирует svodka.net.

Таким образом, британец отобрал у новозеландца пояс WBO.

Отметим, что обидчик Владимира Кличко Джошуа впервые на профессиональном ринге не сумел одержать досрочную победу.

После поединка Джошуа бросил вызов Деонтею Уайлдеру: «Уайлдер! Давай сделаем это. Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его».

Читайте: Бой с Джошуа будет самым легким в моей жизни, - Фьюри

Сводка.нет - Новости Украины и Мира