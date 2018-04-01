|Джошуа одержал непростую победу над Паркером (полное видео боя)
|01.04.2018 09:38
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В Кардиффе состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).
Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился уверенной победой Джошуа единогласным решением судей — 118:110, 118:110, 119:109, информирует svodka.net.
Таким образом, британец отобрал у новозеландца пояс WBO.
Отметим, что обидчик Владимира Кличко Джошуа впервые на профессиональном ринге не сумел одержать досрочную победу.
После поединка Джошуа бросил вызов Деонтею Уайлдеру: «Уайлдер! Давай сделаем это. Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его».
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