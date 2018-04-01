Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство не намерено прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, следовательно в данном случае... никаких со стороны Министерства культуры действий недружелюбного характера не было", - сказал Журавский.

Он также добавил, что "надеется, что культура по-прежнему будет вне политики".

Как сообщал svodka.net ранее, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.

По его словам, для осознания опасности, исходящей от России, довольно изучить отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира