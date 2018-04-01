|В России заявили, что намерены поддерживать культурное сотрудничество с Британией
|01.04.2018 09:41
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Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство не намерено прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, следовательно в данном случае... никаких со стороны Министерства культуры действий недружелюбного характера не было", - сказал Журавский.
Он также добавил, что "надеется, что культура по-прежнему будет вне политики".
Как сообщал svodka.net ранее, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.
По его словам, для осознания опасности, исходящей от России, довольно изучить отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
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