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Що скаже наречений? Леся Нікітюк здивувала фотосесією у білизні (ФОТО)
01.04.2018 09:43
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Відома телеведуча Леся Нікітюк зараз разом із мамою відпочиває у Італії після насиченого робочого сезону у шоу "Хто зверху". У відпустку зірка вирушила без коханого, якого досі тримає у таємниці, називаючи "сусідом", втім, не дає шанувальникам забути про те, що вона дівчина "зайнята".

У своєму Інстаграмі Леся опублікувала світлини, на яких позує у рожевому бюстгальтері, прикриваючи тіло халатиком.

"От що робить зі мною твоя любов...влюбилась і афігела", - жартома підписала фото Леся, заодно і відписавши всім фанам, які люблять запитувати зірку, чи не протестує коханий проти таких пікантних фото у мережі - він сам їх і робить!

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 26 Бер 2018 р. о 12:44 PDT


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