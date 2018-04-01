



Відома телеведуча Леся Нікітюк зараз разом із мамою відпочиває у Італії після насиченого робочого сезону у шоу "Хто зверху". У відпустку зірка вирушила без коханого, якого досі тримає у таємниці, називаючи "сусідом", втім, не дає шанувальникам забути про те, що вона дівчина "зайнята".



У своєму Інстаграмі Леся опублікувала світлини, на яких позує у рожевому бюстгальтері, прикриваючи тіло халатиком.



"От що робить зі мною твоя любов...влюбилась і афігела", - жартома підписала фото Леся, заодно і відписавши всім фанам, які люблять запитувати зірку, чи не протестує коханий проти таких пікантних фото у мережі - він сам їх і робить!



Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 26 Бер 2018 р. о 12:44 PDT

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