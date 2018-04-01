Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил по собственному желанию досрочно покинуть пост главы региона.

«Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сообщила пресс-служба областной администрации, информирует svodka.net.

Согласно уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.

«Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит вся Россия и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я делал все, что мог», – сообщил Тулеев.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям», – резюмировал он.

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Позже стало известно, что Путин подписал приказ об отставке губернатора Кемеровской области.

73-летний Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. Ранее российские СМИ писали, что решение об отставке было принято до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня».

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