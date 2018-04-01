В Ираке открыли первый в стране отель для кошек в городе Басра. Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его словам, это первое подобное заведение в стране.

Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют умышленно оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

Как сообщал svodka.net, в городе Медфорд штата Нью-Йорк США мужчина пенсионного возраста содержит в собственном доме более 300 кошек. Ухаживать за одинокими кошками мужчина решил после того, как остался один, потеряв в дорожно-транспортном происшествии 24-летнего сына.

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