Правительство Канады не планирует предоставлять украинцам безвизовый режим. Об этом говорится в ответе правительства страны на требование комитета по вопросам обороны канадского парламента.

“Правительство Канады настроено приветствовать всех путешественников и облегчать поездки, но в настоящее время активно не рассматривает вопрос о пересмотре визовых требований для Украины”, — говорится в документе, информирует svodka.net.

Требование визы является нормой для граждан из большинства стран, подчеркнули в правительстве Канады. В ответе отмечается, что требование визы — самый эффективный инструмент Канады для обнаружения и сдерживания нелегальной миграции в Канаду.

Из этого следует, что власти Канады опасаются наплыва нелегальных заробитчан из Украины в случае отмены визового режима. В правительстве Канады отметили, что решения о снятии или усилении визовых требований принимаются отдельно в каждом конкретном случае на основе анализе ситуации в стране.

К этим критериям относятся социально-экономические условия, тенденции миграции, положение дел с правами человека, вопросы, связанные с документами, удостоверяющими личность, и паспортным режимом, возможности управления границами и ситуация с безопасностью.

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Требование визы может быть отменено, когда оценивается, что польза для канадцев и канадских интересов перевешивают риски. “Правительство Канады продолжает внимательно следить за условиями в Украине, но в настоящее время не планирует пересматривать требования относительно виз, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для освобождения от получения визы”, — заявили в правительстве Канады.

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