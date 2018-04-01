Так, повышенные выплаты получат военные и другие пенсионеры-силовики. Кроме того, с 1 апреля начнется автоматический пересчет пенсий работающих пенсионеров. «Апостроф» выяснил, что и как изменится.

С 1 апреля 2018 года в Украине меняется порядок перерасчета пенсий, которые получают работающие пенсионеры, информирует svodka.net.

Новая процедура перерасчета должна заработать со 2 апреля, так как в 2018 году это первый рабочий день соответствующего месяца.

Украинские пенсионеры, которые продолжают работать, и ранее имели право на перерасчет — для этого они обращались в отделения Пенсионного фонда по месту жительства с соответствующими заявлениями. Отныне же перерасчет будет проводиться автоматически.

Без лишних забот

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Как сообщили в Пенсионном фонде, нововведения в процедуре перерасчета обусловлены изменениями от 3 октября 2017 года, внесенными в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058). В ответе ведомства на официальный требование издания говорится, что «органы Пенсионного фонда Украины с 1 апреля без обращения лица будут осуществлять перерасчеты пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет (сейчас это 2018 год), получили право на перерасчет».

Разумеется, такой перерасчет положен только тем пенсионерам, которые работают легально, то есть за них уплачиваются страховые взносы (единый социальный взнос, ЕСВ).

В Пенсионном фонде рассказали, что законом предусмотрено осуществление перерасчета пенсий, «если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать и получило не менее 24 месяцев страхового стажа».

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В Пенсионном фонде также заверили, что автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля будет проводиться «на наиболее выгодных условиях: с учетом только страхового стажа или страхового стажа и заработной платы».

По словам эксперта по пенсионным вопросам Реанимационного пакета реформ Галины Третьяковой, раньше работающий пенсионер подавал заявление о перерасчете пенсии в Пенсионный фонд и с помощью специальной программы вручную высчитывал свою надбавку.

Люди также обращались за помощью к специалистам (и просто знакомым), которые разбираются в данном вопросе.

«Раньше для того, чтобы получать столько, сколько положено по законодательству, нужно было помнить, что законодательство поменялось, заглянуть в нормативные акты, спросить у соседа, написать заявление, пойти в Пенсионный фонд, посчитать там, что тебе лучше, а сейчас это будет делаться автоматически. Я думаю, что это – хорошо. Это – сервис для пенсионеров, между которых далеко не все сегодня имеют юридические и финансовые знания», — сказала Третьякова.

При этом, по ее словам, пока непонятно, насколько территориальные отделения Пенсионного фонда реально готовы к проведению автоматического перерасчета пенсий, а также за какое время этот перерасчет будет осуществлен.

Пенсии военных

С 1 апреля пересчитанные пенсии также получат украинские военнослужащие, точнее – пенсионеры-силовики, так как помимо бывших служащих Вооруженных сил новшества касаются ветеранов других ведомств – МВД, Службы безопасности Украины. Таких в стране более 500 тыс. человек.

О том, что пенсионеры-силовики получат перерасчет выплат, стало известно в начале марта. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что пенсии для этих категорий граждан «пересчитают по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу», то есть самим пенсионерам также не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд.

Силовикам пенсии будут повышены в несколько этапов: с 1 января 2018 года (то, что по факту будет выплачено в апреле этого года) — в среднем на 1500 грн, с 1 января 2019 — на 750 грн, с 1 января 2020 — еще в среднем на 750 грн. Учитывая, что, по словам Гройсмана, средняя пенсия военного составляет порядка 3000 грн, ее размер в результате поэтапного перерасчета вырастет примерно вдвое.

Стоит также напомнить, что в 2018 году в Украине дважды повысится размер минимальной пенсии. С 1 июля она увеличится с нынешних 1373 грн до 1435 грн, а с 1 декабря – до 1497 грн.

Виктор Авдеенко

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