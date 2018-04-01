В районе населенного пункта Фишерталь сошла лавина, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись. На данный момент унесенные лавиной люди не были найдены. На их поиски отправлен вертолет Фото: EРА Инцидент произошел в горах в районе населенного пункта Фишерталь. Унесенных лавиной людей пока не нашли. На их поиски отправлен вертолет. Лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Одному из них удалось спастись.По данным Rottu Oberwallis, попавшие под лавину лыжники находились вне организованных для спуска трасс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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