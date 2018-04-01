Пока Москва жестко отвечает на
внешнеполитические вызовы, представители официального Минска
торопятся наладить отношения с оппонентами России
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«Никогда такого не было и вот
опять» — тонкий юмор Виктора Степановича Черномырдина на самом деле
бессмертен. В очередной раз, когда накал в отношениях Россия-Запад
подступает к точке невозврата, официальные лица главного «союзника»
безотлагательно мчатся налаживать отношения с главой, руками и
другими частями организма противников.
На фоне очередной скандальной
антироссийской кампании, инициированной Британией, когда дело дошло
до высылки десятков российских дипломатов из Британии, США и ряда
европейских стран, а также Грузии и Украины, белорусская дипломатия
не находит ничего лучше, чем говорить о развитии различного рода
сотрудничества с оппонентами Москвы. Притом показательно именно в
те дни, когда и проявляется истинный лик людей и союзников. Почему
в дни противостояния Макей был в Лондоне, а не в Москве — вопрос
риторический. Почему белорусский МИД аналогично союзническому долгу
стран ЕС по отношению к Британии не выслал несколько человек для
острастки, а помчался к главному оппоненту Москвы в этом вопросе —
тоже вопрос исключительно риторический — таков «союзник».
Под ширмой братского жеста —
объявления траура в Белоруссии в знак солидарности с Россией после
трагедии в Кемерово, министр иностранных дел Белоруссии Владимир
Макей впервые за последние 25 лет полетел в Лондон, где встретился
со своим коллегой Борисом Джонсоном и рядом других
высокопоставленных лиц Британии. До этого сам глава республики
Александр Лукашенко посетил Грузию, где у мемориала погибшим
солдатам вооруженных сил этой страны успел наговорить много
интересного, особенно с точки зрения статуса главы союзного России
государства.
Иллюстрация: Mfa.gov.by
Владимир Макей и Борис Джонсон
Надо сказать, эти самые лица
были . Еще бы — главный «союзник» России ногами проголосовал в
этой геополитической перекличке. «Хороший прогресс на многих
фронтах», — пишет у себя в «Твиттере» государственный министр
Великобритании по делам Европы и Америки министерства иностранных
дел Алан Дункан. «За 12 лет отношения между Белоруссией и ЕС
никогда не были лучше», — там же делится результатами закрытой
встречи в формате круглого стола директор Центра европейских реформ
Чарльз Грант.
Видимо, чтобы налаживание отношений
с Британией никому не показалось случайным совпадением, 29 марта
заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко
безотлагательно направляется в стан рекордсмена по количеству
высланных российских дипломатов — США, и говорит об улучшении
двустороннего сотрудничества с помощником государственного
секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсом
Митчеллом.
И вменять теплые контакты с
заклятыми друзьями основного партнера и союзника в вину только лишь
внешнеполитического ведомства Белоруссии — тоже не выходит. 22
марта Александр Лукашенко на переговорах с президентом Грузии
Георгием Маргвелашвили в Тбилиси и вовсе , что приехал, как к
себе домой, хотя и во второй раз: «Искренне скажу, что в какие-то
поездки едешь и знаешь, что это тяжелая работа. В Грузию, я
понимаю, что еду работать, но с большим трепетом всегда и в
ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди».
«У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Все, на
что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы
развивалось здесь, мы всегда идем навстречу», — заверил белорусский
президент.
Иллюстрация: President.gov.ge
Александр Лукашенко во время визита
в Грузию
Не обошел вниманием Лукашенко и
Петра Порошенко, с которым 27 марта по телефону снова договорились
о сотрудничестве…
Почему-то вся эта ситуация с
белорусским «союзником» и весенним турне его официальных
представителей по столицам «партнеров» сильно напоминает стих
Пастернака «Март»:
Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву
коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь всё, конюшня и
коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И только живитель и виновник —
Пахнет свежим воздухом навоз.
Лондон, Вашингтон, Тбилиси, Киев —
«хороший» подбор столиц. Наверняка — «по заданию Путина». Вот
истинный внешнеполитический интерес нынешнего белорусского
руководства. Именно эти столицы окормляют новый, свежий весенний
мартовскимй воздух официального Минска.
Все верно, необходимо быть
последовательным в действиях и периодически подтверждать свой
статус псевдосоюзника и совершать все новые и все более мелкие и
грязные антироссийские жесты. Нельзя ведь вечно упрекать Минск в
непризнании Крыма российским, непризнании Абхазии и Южной Осетии, в
торговле санкционными продуктами и перепродаже нефтепродуктов из
нефти, полученной от России по заниженным ценам — вот и старается
Минск подбросить новые поводы.
Только вот вопрос — стоит ли
помогать псевдосоюзнику поставками нефти по ценам в два раза ниже
мировых — тоже станет скоро риторическим.