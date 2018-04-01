Эксперты украинского финансового рынка ожидают, что в середине 2018 года продолжится сезонное укрепление гривны, национальная валюта может подорожать до 25-26 грн за $1.

Об этом они рассказали в комментарии "Апостроф. Экономика", передает .

Так, аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко считает, что летом гривна может укрепиться до 25 грн/$1.

"Движение гривны к отметкам в 25 грн/$1 - вполне настоящий сценарий до лета этого года", - полагает знаток.

Такой курс считает возможным и старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Вместе с тем, более реалистичным, по его оценкам, будет колебание гривны в пределах 25,5-26 грн/$1.

При этом финансовый знаток Алексей Кущ более пессимистичен в своих прогнозах. По его мнению, гривна едва ли укрепится сильнее 26 грн/$1. Он напомнил, что любой тренд на снижение гривны ниже этой отметки вызывал жесткие меры со стороны Национального банка.

"Это - одна из реперных точек, с нее же, я думаю, начнется выход на новую реперную точку, но уже в плане девальвации", - рассказал знаток.

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