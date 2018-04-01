Курс Bitcoin 1 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой потерял более 1,5%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 1 апреля, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6710.80 BTС/USD (-1.57%)

Американская биржа Bitfinex 6704.30 BTС/USD (-1.70%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (6820.40 BTС/USD) упал на 1.57%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 18 707 567 долларов на 2679 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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