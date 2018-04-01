Совместные военные учения США и Южной Кореи Foal Eagle будут длиться месяц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Морские пехотинцы двух стран проведут тренировку высадки Фото: EPA В них примут участие 11,5 тыс. американских и более 300 тыс. корейских военных. Учения будут проходить четыре недели. Их длительность была сокращена.Отмечается, что морские пехотинцы двух стран проведут тренировку высадки. Для этого задействуют многоцелевой десантный корабль американского флота USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса.23 апреля стартуют двухнедельные маневры Key Resolve, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих.Foal Eagle 2018 переносили в связи с проведением в Южной Корее Олимпийских и Паралимпийских игр. Обычно эти учения проходят в конце февраля или в начале марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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