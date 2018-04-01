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Губернатор Кемеровской области подал в отставку
01.04.2018 10:19
Губернатор Кемеровской области подал в отставку
"Быть на посту губернатора морально нельзя"
Губернатор Кемеровской области (РФ) Аман Тулеев заявил, что подал в отставку.
Губернатор Кемеровской области подал в отставку Фото: ТАСС

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким грузом (после пожара в ТЦ" Зимняя вишня "в Кемерове) занимать должность губернатора морально нельзя", - отметил Тулеев, сообщает сайт администрации области.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека. Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.

Заводской районный суд Кемерова арестовал сроком на 2 месяца управляющую торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел пожар, Надежду Судденок.

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