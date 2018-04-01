За танцы под Газманова тернопольские полицейские поедут в АТО (видео) По теме: В Тернополе проходит служебное расследование по факту неэтичного поведения сотрудников местной полиции. Об этом сообщил главный полицейский области Александр Богомол, пишет со ссылкой на . Как оказалось, в одном из заведений Тернополя полицейские танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", несмотря на то, что официально его песни в городе запрещены городским советом. "Неприятный случай. По предварительной информации, во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, а когда началась композиция получился конфуз. Люди иногда ошибаются. Работники, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт", - сообщил Богомол. По его словам, полисмены признали свою ошибку и через два дня - 31 марта со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура дня два сообщил россии богомол Теги: происшествия