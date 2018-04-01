За танцы под Газманова тернопольские полицейские поедут в АТО
(видео) По теме: В Тернополе проходит служебное
расследование по факту неэтичного поведения сотрудников местной
полиции. Об этом сообщил главный полицейский области Александр
Богомол, пишет
со ссылкой на . Как оказалось, в одном из заведений
Тернополя полицейские танцевали под песню российского певца Олега
Газманова "Офицеры", несмотря на то, что официально его песни в
городе запрещены городским советом. "Неприятный случай. По
предварительной информации, во время празднования дня рождения одна
из гостей заказала украинскую версию песни, а когда началась
композиция получился конфуз. Люди иногда ошибаются. Работники,
кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и
не решили конфликт", - сообщил Богомол. По его словам, полисмены
признали свою ошибку и через два дня - 31 марта со сводным отрядом
едут на два месяца в зону АТО.
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