Пресса пишет, что руководитель КНДР унаследовал от отца «любовь к прекрасному». Особенно ему нравятся шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.

svodka.net/

Фотографии секретного поезда, на котором руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын приезжал в Китай на встречу с главой КНР Си Цзиньпином, опубликовала британская газета Daily Mail, информирует svodka.net.

svodka.net/

Известно, что отец лидера КНДР Ким Чен Ир во время своего визита в Китай в 2000 году отправился на том же поезде.

Отметим, что о поездке Ким Чен Ына Китай объявил уже после того, как его поезд уехал обратно.

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