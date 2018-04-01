Неизвестные устроили антипольскую провокацию в районе Стрыйского
автовокзала, сообщает "Вголос". Во Львове устроили антипольскую
провокацию Фото: vgolos.com.ua Издание отмечает, что уже появились
первые комментарии в связи с произошедшим. Они считают, что поджег
автобуса, – провокация, совершенная для ухудшения
украинского-польских отношений.8 февраля 2017 года на заборе
генерального консульства Польши во Львове неизвестные написали
фразу "наша земля-1" и поставили на здании несколько
пятен красного цвета. Министерство иностранных дел
Украины осудило акт вандализма, совершенный в отношении
генконсульства Польши во Львове. Подобные провокации происходят
против украинских и польских памятников.17 марта 2017 министр
иностранных дел Украины Павел Климкин и его польский коллега
Витольд Ващиковский назвали акты вандализма провокациями
России.
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