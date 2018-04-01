|ТОП 5 найпікантніших образів Тіни Кароль у латексних сукнях (ФОТО)
|01.04.2018 10:27
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Відома співачка Тіна Кароль останнім часом стала пристрасною прихильницею латексних суконь від улюбленого дизайнера Кім Кардашьян Ацуко Кудзо.
У відвертих обтягуючих вбраннях красуню можна побачити як на "Голосі країни" у тренерському кріслі, так і під час нагороджень різноманітними преміями - зірка дивує не лише сексуальними платтями, але й неймовірно стрункою фігурою.
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