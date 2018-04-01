|В Киеве пьяный водитель автомобиля диппредставительства России спровоцировал ДТП
|01.04.2018 10:27
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По словам свидетелей, водитель Volkswagen отказался проходить тест на алкогольВ Киеве в ночь на 1 апреля на улице Нижний Вал произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
случай произошел около 3:00, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно сломал ее", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя имеются признаки опьянения, при этом тест на алкоголь он проходить отказался.
Напомним, что в субботу, 31 марта, во Львове произошло ДТП с участием троллейбуса №24 и маршрутки №40.
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