По словам свидетелей, водитель Volkswagen отказался проходить тест на алкоголь

случай произошел около 3:00, сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно сломал ее", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя имеются признаки опьянения, при этом тест на алкоголь он проходить отказался.

Напомним, что в субботу, 31 марта, во Львове произошло ДТП с участием троллейбуса №24 и маршрутки №40.