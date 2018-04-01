|Армия Сирии освободила большую часть восточной Гуты
|01.04.2018 10:31
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. Сирийская армия заявила, что в субботу она освободила от террористов большую часть городов и деревень в восточной части Гуты в пригороде Дамаска, передает со ссылкой на Reuters.
“Недельная военная кампания обеспечила безопасность в сирийской столице Дамаске. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что подразделения армии уничтожили сотни террористов, их штаб-квартиру и укрепления”, — сказано в заявлении командования сирийской армии.
При этом отмечается, что армейские подразделения продолжают вести боевые действия, чтобы освободить Думу от террористов.
Также сообщается, что наступление на востоке Гуты, оказанное Россией, убило более 1 600 мирных жителей, еще тысячи были раненых. По информации властей, около 150 тысяч человек уехали из восточной части Гуты.
Конфликт начался после массовых протестов 15 марта 2011 года, призывающих к прекращению авторитарного правления Асада.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которого лидеры государств обсудили ситуацию в Сирии и Ираке.