Старший сын третьего президента Украины Андрей во второй раз женился.

Свою новую невестку сам назвал "козачкой", говорится в сюжете , передает

Экс-президента со старшей дочерью Виталиной, внучкой Андрианой и женой Екатериной журналисты встретили на концерте Вахтанга Кикабидзе. Молодоженов на этом мероприятии не было.

Новый член президентской семьи из Запорожья, ее девичья фамилия – Безуглая. Ей 34 года, то есть она на два года старше мужа. Женщина имеет собственный благотворительный фонд, занимающийся ресторанным бизнесом, три года назад даже хотела стать политиком и баллотировалась в депутаты горсовета.

С Ющенко-младшим Елена познакомилась 14 лет назад, еще до его первого брака с Лизой Ефросининой, который длился только три года. После развода Андрей почти не появлялся на публике, отпустил бороду и отец за него изрядно волновался. Теперь старший признается, что новая жена на сына хорошо влияет, и он очень изменился.

"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу – говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет, невестка хочет. Леночка – козачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них древняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", - рассказал старший .

"Навеки", - добавила его жена Екатерина.















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