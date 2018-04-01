Мир становится все более темным и опасным местом, где приходится бороться не только с терроризмом, но и с опасностями, которые исходят от других государств, написал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в колонке для издания The Telegraph.

Он отметил, что речь идет о Китае, Иране, Северной Корее и России. Уильямсон заявил, что президент РФ Владимир Путин «использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и воздействия на страны только мира». Министр подчеркнул, что глава российского государства «инвестирует в новые ракеты большой дальности, хвастается новыми ядерными системами и занимается активными и наглыми кибероперациями», информирует svodka.net.

Уильямсон добавил, что отравление экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было «хладнокровной химической атакой». Он отметил, что речь идет о «незаконном и презрительном применении силы против нашей страны российским государством, ставящим под угрозу жизни невинных людей».

Министр считает крайне важным развитие британской сферы обороны, чтобы отвечать угрозам завтрашнего дня, сохранить страну в безопасности и защитить заработанные тяжким трудом свободы и образ жизни, которыми британцы наслаждаются сейчас. Он подчеркнул, что именно следовательно было принято решение увеличить оборонный бюджет на 800 млн фунтов стерлингов (€911,97 млн).

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