Уфологи только мира хотят предупредить общество о том, что скоро начнется набег инопланетных захватчиков. По их словам, точная дата начала контакта пришельцев с землянами 22 апреля 2018 года. Об этом сообщает портал .

Данные о скором начале вторжения оставил перед своим загадочным исчезновением в феврале этого года, известный уфолог Эмиль Сагал (Emil Sagal). Этот исследователь прославился тем, что провел несколько глобальных исследований, которые были направлены на изучение инопланетной жизни и контакта с пришельцами.

Боевые разведывательные дроны пришельцев уже на Земле. Об этом говорит масса фактов наблюдений НЛО как на нашей планете, так и на околоземной орбите (смотрите видео).

Флот инопланетных кораблей совсем близко. В марте 2018 года флотилия из 36 единиц пресекла орбиту Марса, двигаясь в сторону нашей планеты. По оценкам исследователей, которым удалось разглядеть армаду в телескопы по координатам 45 54 62 — 99 34 17, размеры космических кораблей просто огромны и достигают до 500 километров в диаметре.

Инопланетян уже «слышно» в радиодиапазоне на частоте 11,546 ГГц, однако власти стран, которым известно о факте нахождения в Солнечной системе флота инопланетян предпочитают хранить молчание на официальном уровне.

Некоторые специалисты уверены, что приход инопланетян ознаменует собой начало конца света для человечества. Но если мы ничего не можем сделать, что и мир тревожить зря.

С 1 апреля!!! PULSAR

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