|В Индии обрушился отель: погибли десять человек
|01.04.2018 10:35
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Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в зданиеПо меньшей мере десять человек погибли при обрушении четырехэтажного отеля 31 марта в индийском городе Индаур.
Фото: Asian Age
Сейчас спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших, сообщает Asian Age.
Дом, в котором располагались гостиница на 25 номеров, лаундж-бар и несколько магазинов, упал около 21:20.
Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в здание. Однако официального подтверждения пока нет.
Напомним, что в столице Грузии на станции метро "Варкетили" обвалился потолок, в результате 14 человек пострадали.
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