Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в здание

Сейчас спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших, сообщает Asian Age.

Дом, в котором располагались гостиница на 25 номеров, лаундж-бар и несколько магазинов, упал около 21:20.

Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в здание. Однако официального подтверждения пока нет.

Напомним, что в столице Грузии на станции метро "Варкетили" обвалился потолок, в результате 14 человек пострадали.