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В Индии обрушился отель: погибли десять человек
01.04.2018 10:35
В Индии обрушился отель: погибли десять человек
Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в здание
По меньшей мере десять человек погибли при обрушении четырехэтажного отеля 31 марта в индийском городе Индаур.
В Индии обрушился отель: погибли десять человек Фото: Asian Age

Сейчас спасатели занимаются разбором завалов и поиском пропавших, сообщает Asian Age.

Дом, в котором располагались гостиница на 25 номеров, лаундж-бар и несколько магазинов, упал около 21:20.

Одной из причин происшествия называют автомобиль, который врезался в здание. Однако официального подтверждения пока нет.

Напомним, что в столице Грузии на станции метро "Варкетили" обвалился потолок, в результате 14 человек пострадали.

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