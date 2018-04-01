Случилась страшная трагедия – у четы Обама родился белый ребенок. По этому поводу на пресс-конференции докладывает пресс-секретарь Госдепа США Мари Харф.

– Россия и лично президент Путин точно являются виновниками этого инцидента, у нас есть абсолютно все доказательства, но из-за секретности мы не можем их открыть.

Журналист: – А как вы объясните, что за 9 месяцев до того у президента Обамы гостил президент Украины Порошенко? Разве эти два факта не связаны?

МХ: – Абсолютно не связаны. Их даже сравнивать нельзя. К тому же президент Порошенко нанес визит чете Обама как частное лицо. Он мог просто навещать в США свою бабушку. Следующий вопрос, пожалуйста!

А как вы объясните, что и лицом, и прической младенец не похож на Путина, но очень похож на Порошенко, практически одно лицо.

– Учитывая, что младенец не является афро-американцем, портретное сходство не может быть определено на глаз.

– То есть вы хотите сказать, что все белые на одно лицо?

– Я этого не говорила!

– А как быть с тем, что по результатам независимой генетической экспертизы отцом младенца на 99,9% является Порошенко?

– У нас имеется неоспоримое доказательство обратного.

– Какое?– Заявление президента Порошенко, выложенное им в «Ютуб».

– И вы основываетесь только на этом заявлении?

– Конечно, ведь это очень логично: человек не виноват и честно сказал об этом. Мы не сомневаемся в правдивости этих данных.

– А если президент Путин скажет то же самое?

– Мы, естественно, не сможем доверять его заявлению.

– Почему?

– Послушайте, вы просто излагаете Московскую пропаганду! У вас есть еще вопросы?

– А как сама первая леди комментирует причины инцидента?

– Она считает, что поскольку возможность причастности к нему дружественных США стран полностью исключается, значит это был непременно акт агрессии со стороны России и лично президента Путина.

– Но что она говорит о так сказать событии-первопричине? Это же невозможно не помнить!

– Послушайте, мне надоели ваши пророссийские выпады, следующий вопрос!

– Итак вы убеждены, что виновата Россия и Путин?

– Мы в этом не сомневаемся.

– Учитывая, что последний год в семье Обамы то и было бывал президент Порошенко, младенец как две капли воды похож на Порошенко и генетическая экспертиза определила отцовство Порошенко, а президент Путин согласно данных со спутников находился от первой леди минимум за 20 тыс. км, вы все равно считаете виновным Путина? Но почему?

– Моя работа озвучить выводы наших специалистов, а не вступать в глупые полемики. Кроме того вы очень недооцениваете половую мощность русских, скорость и дальность их стрельбы! Резюмирую: чтобы подобная трагедия не пришла в каждый американский дом, мы намерены просить мировое общество ввести самые жесткие санкции против России и лично президента Путина!

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