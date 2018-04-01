|В семье Обамы родился белый ребёнок
|01.04.2018 10:40
|
Случилась страшная трагедия – у четы Обама родился белый ребенок. По этому поводу на пресс-конференции докладывает пресс-секретарь Госдепа США Мари Харф.
– Россия и лично президент Путин точно являются виновниками этого инцидента, у нас есть абсолютно все доказательства, но из-за секретности мы не можем их открыть.
Журналист: – А как вы объясните, что за 9 месяцев до того у президента Обамы гостил президент Украины Порошенко? Разве эти два факта не связаны?
МХ: – Абсолютно не связаны. Их даже сравнивать нельзя. К тому же президент Порошенко нанес визит чете Обама как частное лицо. Он мог просто навещать в США свою бабушку. Следующий вопрос, пожалуйста!
А как вы объясните, что и лицом, и прической младенец не похож на Путина, но очень похож на Порошенко, практически одно лицо.
– Учитывая, что младенец не является афро-американцем, портретное сходство не может быть определено на глаз.
– То есть вы хотите сказать, что все белые на одно лицо?
– Я этого не говорила!
– А как быть с тем, что по результатам независимой генетической экспертизы отцом младенца на 99,9% является Порошенко?
– У нас имеется неоспоримое доказательство обратного.
– Какое?– Заявление президента Порошенко, выложенное им в «Ютуб».
– И вы основываетесь только на этом заявлении?
– Конечно, ведь это очень логично: человек не виноват и честно сказал об этом. Мы не сомневаемся в правдивости этих данных.
– А если президент Путин скажет то же самое?
– Мы, естественно, не сможем доверять его заявлению.
– Почему?
– Послушайте, вы просто излагаете Московскую пропаганду! У вас есть еще вопросы?
– А как сама первая леди комментирует причины инцидента?
– Она считает, что поскольку возможность причастности к нему дружественных США стран полностью исключается, значит это был непременно акт агрессии со стороны России и лично президента Путина.
– Но что она говорит о так сказать событии-первопричине? Это же невозможно не помнить!
– Послушайте, мне надоели ваши пророссийские выпады, следующий вопрос!
– Итак вы убеждены, что виновата Россия и Путин?
– Мы в этом не сомневаемся.
– Учитывая, что последний год в семье Обамы то и было бывал президент Порошенко, младенец как две капли воды похож на Порошенко и генетическая экспертиза определила отцовство Порошенко, а президент Путин согласно данных со спутников находился от первой леди минимум за 20 тыс. км, вы все равно считаете виновным Путина? Но почему?
– Моя работа озвучить выводы наших специалистов, а не вступать в глупые полемики. Кроме того вы очень недооцениваете половую мощность русских, скорость и дальность их стрельбы! Резюмирую: чтобы подобная трагедия не пришла в каждый американский дом, мы намерены просить мировое общество ввести самые жесткие санкции против России и лично президента Путина!
Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира