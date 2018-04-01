В одном из игорных заведений Малина произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает

Правоохранители установили, что сегодня рано утром неизвестный принес в коридор заведения неизвестный предмет, который взорвался в 4:30 - в это время в помещении находилось четыре человека, они не пострадали.

"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба , задержаны 11 человек, причастных к инциденту.

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