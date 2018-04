Рос­сий­ские активы на Западе могут пе­ре­стать быть рос­сий­ски­ми СМИ ак­тив­но об­суж­да­ют ряд за­яв­ле­ний за­пад­ных чи­нов­ни­ков и по­ли­ти­ков о воз­мож­ном аресте ак­ти­вов рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния, на­хо­дя­щих­ся за пре­де­ла­ми РФ. Тема не новая, но после ре­ше­ния Ва­шинг­то­на и его со­юз­ни­ков о вы­сыл­ке рос­сий­ских ди­пло­ма­тов она при­об­ре­ла острую ак­ту­аль­ность. Только на ми­нув­шей неделе угро­жа­ю­щие за­яв­ле­ния сде­ла­ли пре­мьер-ми­нистр Ве­ли­ко­бри­та­нии Тереза Мэй, бри­тан­ский ми­нистр обо­ро­ны Гэвин Уи­льям­сон, аме­ри­кан­ский посол в России Джон Хантс­ман. Со­гла­сить­ся с теми, кто оце­ни­ва­ют такого рода эко­но­ми­че­скую санк­цию как ма­ло­ве­ро­ят­ную, я не могу, как не могу со­гла­сить­ся с тем ар­гу­мен­том, что До­нальд Трамп, Тереза Мэй и другие за­пад­ные го­су­дар­ствен­ные де­я­те­ли – люди бла­го­ра­зум­ные. Я о непо­сле­до­ва­тель­но­сти дей­ствий Трампа в сфере эко­но­ми­ки пишу ре­гу­ляр­но. Хочу лишь до­ба­вить, что дей­ствия Трампа могут в бли­жай­шее время спро­во­ци­ро­вать вторую волну ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са (первая имела место в 2007-2009 гг.) и ми­ро­вую тор­го­вую войну. И, как по­ка­зы­ва­ет ис­то­рия ХХ века, наи­бо­лее «эф­фек­тив­ным» спо­со­бом пре­одо­ле­ния кри­зи­са и до­сти­же­ния победы в тор­го­вой войне (с точки зрения фи­нан­со­вой оли­гар­хии) ока­зы­ва­ет­ся всё та же «го­ря­чая» ми­ро­вая война. Для России недо­пу­сти­мо стро­ить свою эко­но­ми­че­скую по­ли­ти­ку на том до­пу­ще­нии, что её оп­по­нен­ты про­явят бла­го­ра­зу­мие. Недав­но в рос­сий­ских СМИ по­явил­ся ещё один ар­гу­мент в пользу того, что за­мо­роз­ка ак­ти­вов нам не страш­на: мол, есть чем от­ве­тить. Ока­зы­ва­ет­ся, «в ответ» мы можем не пла­тить по своим долгам. Дей­стви­тель­но, внеш­ние долги России очень вну­ши­тель­ны. По данным Банка России, на 1 января 2018 года они в со­во­куп­но­сти со­ста­ви­ли 518,9 млрд. долл. При­ве­ду для справ­ки ос­нов­ные ком­по­нен­ты этой сум­мар­ной цифры по сек­то­рам (млрд. долл.): органы го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния – 55,8; Цен­тро­банк – 14,5; банки – 103,4; прочие сек­то­ра эко­но­ми­ки – 345,2. А теперь об­ра­тим­ся к ста­ти­сти­ке меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, ко­то­рые бывшие парт­нё­ры, а ныне оп­по­нен­ты (или про­тив­ни­ки?) РФ гро­зят­ся за­мо­ро­зить и даже кон­фис­ко­вать. На 1 января 2018 г., по данным Банка России, они были равны 432,7 млрд. долл. В их со­ста­ве име­ет­ся мо­не­тар­ное золото, ко­то­рое оце­ни­ва­ет­ся в 76,7 млрд. долл. Осталь­ное – ино­стран­ная валюта в разных формах, только 356,0 млрд. долл. Золото аре­сто­вать невоз­мож­но, а вот валюта ре­зер­вов дей­стви­тель­но на­хо­дит­ся под да­мо­кло­вым мечом санк­ций. Оп­ти­ми­сты, правда, утвер­жда­ют, что баланс в нашу пользу: внеш­ние долги РФ пре­вы­ша­ют ва­лют­ные ре­зер­вы в 1,46 раза. Но это только на бумаге. Авторы по­доб­ных «оп­ти­ми­стич­ных» сце­на­ри­ев ис­хо­дят из того, что обмен уда­ра­ми будет ве­стись по каким-то пра­ви­лам. Однако сама по себе за­мо­роз­ка ре­зер­вов – уже это на­ру­ше­ние всяких правил, ибо офи­ци­аль­ные меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы страны об­ла­да­ют вы­со­чай­шим им­му­ни­те­том, их за­мо­роз­ка, арест, кон­фис­ка­ция и иное огра­ни­че­ние прав го­су­дар­ства по вла­де­нию, рас­по­ря­же­нию и управ­ле­нию ими воз­мож­ны лишь по ре­ше­нию Совета Без­опас­но­сти ООН. Такого ре­ше­ния быть не может. На­ча­лась игра без правил, и она будет ве­стись по ши­ро­ком фронту. Я имею в виду, что могут быть за­дей­ство­ва­ны все за­ру­беж­ные активы и обя­за­тель­ства про­ти­во­бор­ству­ю­щих сторон (а не только офи­ци­аль­ные ва­лют­ные ре­зер­вы и обя­за­тель­ства по ино­стран­ным кре­ди­там и займам). А тут кар­ти­на вы­гля­дит уже по-дру­го­му. Возь­мём ста­ти­сти­че­ские данные Банка России по меж­ду­на­род­ной ин­ве­сти­ци­он­ной по­зи­ции (МИП) РФ. Под МИП по­ни­ма­ет­ся со­от­но­ше­ние за­ру­беж­ных ак­ти­вов страны и её обя­за­тельств перед осталь­ным миром. И в ак­ти­вах, и в обя­за­тель­ствах учи­ты­ва­ют­ся прямые ин­ве­сти­ции, порт­фель­ные ин­ве­сти­ции, про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты, а также «прочие» ин­ве­сти­ции (бан­ков­ские кре­ди­ты, займы в виде раз­ме­ще­ния дол­го­вых бумаг, тор­го­вые кре­ди­ты и т.д.). По со­сто­я­нию на 1 ок­тяб­ря 2017 года за­ру­беж­ные активы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции со­ста­ви­ли 1.322,8 млрд. долл. Обя­за­тель­ства перед нере­зи­ден­та­ми (осталь­ным миром) были равны 1.051,8 млрд. долл. Раз­ни­ца между ак­ти­ва­ми и обя­за­тель­ства­ми (чистая меж­ду­на­род­ная ин­ве­сти­ци­он­ная по­зи­ция) со­ста­ви­ла плюс 271,0 млрд. долл. Это озна­ча­ет, что, если нач­нёт­ся то­таль­ная за­мо­роз­ка (или кон­фис­ка­ция) рос­сий­ских ак­ти­вов по всему миру, чистый про­иг­рыш РФ со­ста­вит 271 млрд. долл. Кстати, ещё на 1 января 2017 года чистая МИП России была равна 222 млрд. долл. За девять ме­ся­цев про­шло­го года, когда меж­ду­на­род­ная ат­мо­сфе­ра про­дол­жа­ла на­ка­лять­ся, Россия «под­ста­ви­лась» ещё почти на пол­сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Ва­шинг­тон, Лондон, Брюс­сель без­услов­но будут до­би­вать­ся в этой эко­но­ми­че­ской войне того, чтобы все страны про­ве­ли за­мо­роз­ку рос­сий­ских ак­ти­вов. Ряд стран от этого укло­нят­ся, но если брать ба­лан­сы за­ру­беж­ных ак­ти­вов и обя­за­тельств России не со всеми стра­на­ми мира, а с Со­еди­нён­ны­ми Шта­та­ми, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Гер­ма­ни­ей, Фран­ци­ей, Ка­на­дой, Ав­стра­ли­ей и неко­то­ры­ми дру­ги­ми, то они сло­жат­ся не в нашу пользу. К со­жа­ле­нию, таких двух­сто­рон­них ба­лан­сов Банк России не рас­счи­ты­ва­ет, но по от­дель­ным фраг­мен­там тоже можно сде­лать за­клю­че­ние. На 1 ок­тяб­ря 2017 года на­коп­лен­ные прямые ин­ве­сти­ции из России в США со­ста­ви­ли 7,61 млрд. долл. А прямые ин­ве­сти­ции из США в Россию на тот же момент – только 3,21 млрд. долл. Воз­мож­ный чистый про­иг­рыш на этом участ­ке эко­но­ми­че­ской войны – 4,4 млрд. долл. Все цифры, ко­то­рые я привёл (ста­ти­сти­ка Банка России) – лишь верх­няя часть айс­бер­га. Банк России в своих ста­ти­сти­че­ских свод­ках фик­си­ру­ет только ле­галь­ное пе­ре­ме­ще­ние ка­пи­та­ла через гра­ни­цу. А все мы хорошо знаем, что зна­чи­тель­ная часть ка­пи­та­ла пе­ре­ме­ща­ет­ся неле­галь­но. И вектор такого дви­же­ния – из России за её пре­де­лы: либо в чёрные оф­шор­ные юрис­дик­ции, либо в Ве­ли­ко­бри­та­нию, Швей­ца­рию, США, Ни­дер­лан­ды, Люк­сем­бург и другие белые офшоры. Име­ет­ся мно­же­ство экс­перт­ных оценок мас­шта­бов неле­галь­но­го вывоза ка­пи­та­ла из России. Наи­бо­лее из­вест­ны­ми яв­ля­ют­ся оценки аме­ри­кан­ской ис­сле­до­ва­тель­ской ор­га­ни­за­ции Global Financial Integrity (GFI). По её данным, Россия на­хо­дит­ся на втором месте в мире по мас­шта­бам неле­галь­но­го вывода средств за рубеж (на первом – Китай). Общий объём такого вывоза ка­пи­та­ла в де­ся­ти­лет­ний период 2004-2013 гг. со­ста­вил 1,05 трлн. долл. В сред­нем на год – 105 млрд. долл. Если этот сред­не­го­до­вой по­ка­за­тель экс­тра­по­ли­ро­вать на весь период су­ще­ство­ва­ния Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (1992-2017 гг.), то мы по­лу­чим общую сумму неле­галь­но­го вывоза ка­пи­та­ла из России, равную при­мер­но 2,5 трлн. долл. Даже исходя из очень кон­сер­ва­тив­ных оценок до­ход­но­сти ак­ти­вов рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния, ко­то­рые были сфор­ми­ро­ва­ны за чет­верть века за пре­де­ла­ми страны, по­лу­чим сумму около 1 трлн. долл. Таким об­ра­зом, за­ру­беж­ные активы рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния, сфор­ми­ро­вав­ши­е­ся в ре­зуль­та­те неле­галь­но­го вывоза ка­пи­та­ла, можно оце­нить (как ми­ни­мум) в 3,5 трлн. долл. Плюс к этому 1,3 трлн. долл. ле­галь­ных за­ру­беж­ных ак­ти­вов рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния. Итого все за­ру­беж­ные активы рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния – 4,8 трлн. долл. И это на фоне ино­стран­ных ак­ти­вов, на­хо­дя­щих­ся в рос­сий­ской юрис­дик­ции, равных при­мер­но 1 трлн. долл. По­лу­ча­ет­ся, что чистая меж­ду­на­род­ная ин­ве­сти­ци­он­ная по­зи­ция России не 271 млрд. долл., как утвер­жда­ет Цен­тро­банк, а 3,8 трлн. долл. Чи­та­тель по­ни­ма­ет, с каким счётом может за­кон­чить­ся раунд войны по вза­им­ной за­мо­роз­ке ак­ти­вов. В зна­чи­тель­ной мере от­сут­ствие у де­неж­ных вла­стей России ре­аль­ной кар­ти­ны о мас­шта­бах за­гра­нич­ных ак­ти­вов рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния обу­слов­ле­но тем, что в се­ре­дине 2000-х годов в рос­сий­ский закон о ва­лют­ном ре­гу­ли­ро­ва­нии и ва­лют­ном кон­тро­ле были вне­се­ны такие по­прав­ки, ко­то­рые упро­сти­ли воз­мож­но­сти неле­галь­но­го вывода ка­пи­та­ла. Если в России про­ис­хо­ди­ла ли­бе­ра­ли­за­ция кон­тро­ля над транс­гра­нич­ным дви­же­ни­ем ка­пи­та­ла, то на Западе, на­о­бо­рот, про­ис­хо­ди­ло уже­сто­че­ние. Толчок этому дали со­бы­тия 11 сен­тяб­ря 2001 года. Рос­сий­ские оли­гар­хи и чи­нов­ни­ки-клеп­то­ма­ны по­ла­га­ли, что если кон­тро­ля нет на «выходе» (из России), то его не будет и на «входе» (в раз­лич­ных «тихих за­во­дях»). Это ил­лю­зия. Вход­ной кон­троль был, и он по­сто­ян­но уже­сто­чал­ся. Фи­нан­со­вая раз­вед­ка и другие спец­служ­бы США на­ла­ди­ли работу по от­сле­жи­ва­нию при­то­ка ино­стран­но­го ка­пи­та­ла не только на тер­ри­то­рию соб­ствен­но­го го­су­дар­ства, но и в другие страны. Об этой работе и тесных связях аме­ри­кан­ских спец­служб с ФРС, с си­сте­мой СВИФТ, с фи­нан­со­вы­ми ре­гу­ля­то­ра­ми США и Европы я уже писал. Под­го­тов­ка «крем­лёв­ско­го до­кла­да» яви­лась лишь ви­ди­мой частью не афи­ши­ру­е­мой де­я­тель­но­сти за­пад­ных спец­служб по от­сле­жи­ва­нию неле­галь­ных по­то­ков ка­пи­та­ла из России. Воз­вра­ща­ясь к теме воз­мож­ной за­мо­роз­ки меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов, хочу от­ме­тить, что она может быть про­из­ве­де­на не в лоб, а околь­но. Банк России управ­ля­ет своими за­ру­беж­ны­ми ак­ти­ва­ми, ис­поль­зуя ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ную си­сте­му СВИФТ. Ва­шинг­тон может до­бить­ся от од­но­имен­но­го об­ще­ства СВИФТ бло­ки­ров­ки опе­ра­ций рос­сий­ских банков через ука­зан­ную си­сте­му (как он сумел это сде­лать в 2012 году в от­но­ше­нии Ирана). В этом случае про­тив­ник убьёт сразу несколь­ко зайцев: па­ра­ли­зу­ет все рас­чё­ты и пла­те­жи, свя­зан­ные с внеш­ней тор­гов­лей, кре­дит­ны­ми и иными меж­ду­на­род­ны­ми ком­мер­че­ски­ми опе­ра­ци­я­ми рос­сий­ских банков и ком­па­ний, а заодно лишит Банк России до­сту­па к управ­ле­нию своими ре­зер­ва­ми. Фак­ти­че­ски это будет озна­чать их за­мо­роз­ку. Можно также ор­га­ни­зо­вать такое за­мо­ра­жи­ва­ние, ко­то­рое не будет вы­гля­деть эко­но­ми­че­ской санк­ци­ей, а будет ква­ли­фи­ци­ро­вать­ся как «акция, свя­зан­ная с раз­ре­ше­ни­ем ком­мер­че­ских споров». Яркий пример, такой акции – за­мо­ра­жи­ва­ние за­ру­беж­ных ак­ти­вов Ка­зах­ста­на в связи со спором между этим го­су­дар­ством и пред­при­ни­ма­те­лем из Мол­да­вии по имени Ана­то­лий Стати. По­след­ний в 2000-е годы стал до­би­вать­ся от пра­ви­тель­ства Ка­зах­ста­на «са­тис­фак­ции» в виде ком­пен­са­ции ущерба, по­не­сен­но­го в ре­зуль­та­те со­труд­ни­че­ства с данным го­су­дар­ством (в сфере неф­тя­но­го биз­не­са). Пер­во­на­чаль­но сумма пре­тен­зий не вы­хо­ди­ла за пре­де­лы 0,5 млрд. долл. По мере раз­ви­тия со­бы­тий сумма стала уве­ли­чи­вать­ся, и сфера спора вышла далеко за пре­де­лы Ка­зах­ста­на. Ана­то­лий Стати (фигура до­ста­точ­но за­га­доч­ная) стал по­да­вать иски в меж­ду­на­род­ные суды. В про­шлом году они уже до­стиг­ли планки в 4 млрд. долл. По ре­ше­ни­ям разных меж­ду­на­род­ных и на­ци­о­наль­ных судов на­чал­ся про­цесс бло­ки­ро­ва­ния ак­ти­вов ка­зах­ско­го про­ис­хож­де­ния на тер­ри­то­рии ряда ев­ро­пей­ских го­су­дарств – Бель­гии, Швеции, Люк­сем­бур­га, Ни­дер­лан­дов. Апо­ге­ем этой ис­то­рии стало бло­ки­ро­ва­ние в де­каб­ре 2017 года средств На­ци­о­наль­но­го фонда Ка­зах­ста­на (су­ве­рен­но­го фонда) в до­чер­ней струк­ту­ре аме­ри­кан­ско­го банка Bank of New York Mellon, дей­ству­ю­щей в юрис­дик­ции Гол­лан­дии. Сумма бло­ки­ро­ва­ния пре­вы­си­ла 22 млрд. долл., что эк­ви­ва­лент­но 40% всех средств На­ци­о­наль­но­го фонда Ка­зах­ста­на. Что ещё уди­ви­тель­нее: сумма за­бло­ки­ро­ван­ных средств пре­вы­си­ла мак­си­маль­но фи­гу­ри­ро­вав­шую в исках сумму в 5,5 раза. Об­раз­но вы­ра­жа­ясь, сумма иска может быть на один рубль (доллар, евро), а сумма бло­ки­ру­е­мых средств – на тысячу. Астана по­ла­га­ла, что воз­ник­ло «недо­ра­зу­ме­ние», ко­то­рое будет раз­ре­ше­но до конца года. Уже прошли три месяца 2018 года, а сред­ства На­ци­о­наль­но­го фонда Ка­зах­ста­на (НФК) оста­ют­ся за­мо­ро­жен­ны­ми. Ис­то­рия с день­га­ми НФК – на­гляд­ное по­со­бие для тех в России, кто думает, что «всё обой­дёт­ся». Кстати, иные уве­ря­ют, что России не страш­ны за­мо­роз­ки её меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов, по­сколь­ку боль­шая часть их пред­став­ля­ет собой не бан­ков­ские де­по­зи­ты, а ценные бумаги (прежде только, каз­на­чей­ские об­ли­га­ции и век­се­ля США). Мол, бумаги на­хо­дят­ся у нас, они ано­ним­ны, их аре­сто­вать нельзя. Бумаги, со­став­ля­ю­щие меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы, к све­де­нию таких «оп­ти­ми­стов», на­хо­дят­ся в де­по­зи­та­ри­ях в Европе и США, и они (де­по­зи­та­рии) имеют си­сте­му двой­ных ключей. Из тех 22 млрд. долл. ак­ти­вов НФК, ко­то­рые пре­бы­ва­ют в за­мо­ро­жен­ном со­сто­я­нии, по данным Астаны, по­ло­ви­на при­хо­дит­ся на век­се­ля каз­на­чей­ства США. Лучше учить­ся на чужих ошиб­ках. Се­год­ня ещё кое-что можно сде­лать. Завтра о трил­ли­он­ных ак­ти­вах рос­сий­ско­го про­ис­хож­де­ния за ру­бе­жом можно будет забыть. Автор — про­фес­сор, д.э.н., пред­се­да­тель Рус­ско­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ства им. С.Ф. Ша­ра­по­ва Источник - . 