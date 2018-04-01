Весенний призыв в армию продлится с 2 апреля до конца мая.

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Об этом сообщил руководитель Главного управления персонала – замначальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, информирует svodka.net.

Он заявил, что на срочную военную службу в рамках весенней призывной кампании отправят 15190 человек. Такое количество распределят между следующими ведомствами:

— Вооруженными силами Украины (8990 человек),

— Государственной специальной службой транспорта (1000 человек),

— Государственной пограничной службой (1200 человек),

— Нацгвардией Украины (4000 человек).

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2 апреля в разных регионах страны откроются призывные комиссии. Их работа окончится 31 мая. На проведение весенней призывной кампании планируют потратить 61,6 млн грн, передают новости Украины.

При этом, в Министерстве обороны Украины заверили, что человеческого ресурса для весенней призывной кампании в Украине довольно.

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