|Новости Украины: Весенний призыв в армию стартует 2 апреля
|01.04.2018 11:05
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Весенний призыв в армию продлится с 2 апреля до конца мая.
svodka.net/
Об этом сообщил руководитель Главного управления персонала – замначальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, информирует svodka.net.
Он заявил, что на срочную военную службу в рамках весенней призывной кампании отправят 15190 человек. Такое количество распределят между следующими ведомствами:
— Вооруженными силами Украины (8990 человек),
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2 апреля в разных регионах страны откроются призывные комиссии. Их работа окончится 31 мая. На проведение весенней призывной кампании планируют потратить 61,6 млн грн, передают новости Украины.
При этом, в Министерстве обороны Украины заверили, что человеческого ресурса для весенней призывной кампании в Украине довольно.