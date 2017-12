Новогодние праздники в российских тюрьмах будут встречать более 60 граждан Украины, отметили организаторы кампании LetMyPeopleGo. Марафон проводят четвертый раз Фото: Let My People Go Ukraine / Facebook "Зимние праздники в холодных российских тюрьмах будут встречать более 60 граждан Украины. Их посадили по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет. Среди них студенты, многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, лидеры крымскотатарского народа, правозащитники, художники и журналисты", – заявили организаторы.Отмечается, что для прохождения тюремной цензуры нужно писать на русском языке, придерживаться политической нейтральности, указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.Если адресант надеется получить ответ, ему следует вложить в конверт чистые листы бумаги, марку и конверт. Cкриншот: Зимовий марафон листів для в'язнів Кремля / Facebook Перечень заключенных и адреса тюрем можно посмотреть тут.По данным МИД Украины, по состоянию на декабрь 2016 года в оккупированном Крыму и в России незаконно удерживалось не менее 44 украинцев: 27 в Крыму и 17 в России.В августе 2017 года внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что в заложниках у Кремля находятся 48 украинских политзаключенных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



