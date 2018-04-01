|
Юрий Луценко задекларировал 1,3 млн грн зарплаты, Ирина Луценко - более 3,5 млн грн доходов
|
01.04.2018 11:05
|
Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко задекларировала
автомобиль Mercedes-Benz, который приобрела в 2017 году.
Генпрокурор Юрий Луценко указал, что пользуется служебным авто
Toyota Camry. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий и Ирина Луценко получили в 2017 году два подарка в не
денежной форме от старшего сына Александра (на фото крайний слева)
стоимостью 170 тыс. грн и 119,35 тыс. грн Фото: Юрій Луценко /
Facebook Его жена – нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко –
задекларировала более 3,5 млн грн доходов. Из них 240,5 тыс. грн –
зарплата народного депутата, 252,8 тыс. грн – компенсация за
депутатскую деятельность, 38,2 тыс. грн – компенсация за проезд от
Верховной Рады, 3,8 тыс. – командировочные от Офиса Совета Европы в
Украине, 1 млн 893,5 тыс. грн – доход от отчуждения движимого
имущества от гражданина Украины Александра Наумика, 1 млн 119,4
тыс. – доход за предоставление имущества в аренду, 28,7 тыс. –
выплаты от страховой компании "Уника".Ирина Луценко указала, что
приобрела в 2017 году автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 430
тыс. грн. Юрий Луценко указал, что пользуется служебным авто
Toyota Camry.Согласно декларации, генпрокурор имеет на счетах в
"Укрэксимбанке" 1 млн 331,8 тыс. грн, €2,96 тыс. и $11,4
тыс., а также 10 тыс. грн наличными.Ирина Луценко указала, что
хранит 564,97 тыс. грн, $1,97 тыс. и €1,25 тыс.
в "Укрэксимбанке" и 1,6 млн грн в банке "Столичный". У нее
есть $260 тыс., €60 тыс. и 50 тыс. грн наличных средств.Супруги
получили в 2017 году два подарка в не денежной форме от
старшего сына Александра стоимостью 170 тыс. грн и 119,35 тыс.
грн.В декларации указано, что в прошлом году генпрокурор отдал
646,9 тыс. грн на благотворительность: 200,4 тыс. грн – на
изготовление памятника "Борцам за свободу Украины" в Дубно
Ровенской области, 266,4 тыс. грн и 81,8 тыс. грн – на изготовление
двух протезов для ног.Ирина Луценко владеет квартирой площадью 181
м², нежилым помещением площадью 92,2 м² в Киеве, жилым домом
площадью 203,9 м² и земельным участком площадью 775 м² в
Дубно.Введение электронного декларирования было одним из
требований Европейского союза для реализации безвизового
режима с Украиной. 13 марта Юрий Луценко заявил,
что зарабатывает около 130–150 тыс. грн в месяц.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира