Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко задекларировала автомобиль Mercedes-Benz, который приобрела в 2017 году. Генпрокурор Юрий Луценко указал, что пользуется служебным авто Toyota Camry. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Юрий и Ирина Луценко получили в 2017 году два подарка в не денежной форме от старшего сына Александра (на фото крайний слева) стоимостью 170 тыс. грн и 119,35 тыс. грн Фото: Юрій Луценко / Facebook Его жена – нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко – задекларировала более 3,5 млн грн доходов. Из них 240,5 тыс. грн – зарплата народного депутата, 252,8 тыс. грн – компенсация за депутатскую деятельность, 38,2 тыс. грн – компенсация за проезд от Верховной Рады, 3,8 тыс. – командировочные от Офиса Совета Европы в Украине, 1 млн 893,5 тыс. грн – доход от отчуждения движимого имущества от гражданина Украины Александра Наумика, 1 млн 119,4 тыс. – доход за предоставление имущества в аренду, 28,7 тыс. – выплаты от страховой компании "Уника".Ирина Луценко указала, что приобрела в 2017 году автомобиль Mercedes-Benz за 2 млн 430 тыс. грн. Юрий Луценко указал, что пользуется служебным авто Toyota Camry.Согласно декларации, генпрокурор имеет на счетах в "Укрэксимбанке" 1 млн 331,8 тыс. грн, €2,96 тыс. и $11,4 тыс., а также 10 тыс. грн наличными.Ирина Луценко указала, что хранит 564,97 тыс. грн, $1,97 тыс. и €1,25 тыс. в "Укрэксимбанке" и 1,6 млн грн в банке "Столичный". У нее есть $260 тыс., €60 тыс. и 50 тыс. грн наличных средств.Супруги получили в 2017 году два подарка в не денежной форме от старшего сына Александра стоимостью 170 тыс. грн и 119,35 тыс. грн.В декларации указано, что в прошлом году генпрокурор отдал 646,9 тыс. грн на благотворительность: 200,4 тыс. грн – на изготовление памятника "Борцам за свободу Украины" в Дубно Ровенской области, 266,4 тыс. грн и 81,8 тыс. грн – на изготовление двух протезов для ног.Ирина Луценко владеет квартирой площадью 181 м², нежилым помещением площадью 92,2 м² в Киеве, жилым домом площадью 203,9 м² и земельным участком площадью 775 м² в Дубно.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. 13 марта Юрий Луценко заявил, что зарабатывает около 130–150 тыс. грн в месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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