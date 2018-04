Данилюк задекларировал 580 тыс. Грн доходов, Супрун - 357 тыс. Грн

Так Александр Данилюк подал э-декларацию за 2017, в котором отметил 579923 грн доходов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, заработная плата министра составляла 579 812 грн и 111 грн - проценты на банковский вклад, а его жена за прошлый год задекларировала 36 335 грн доходов. Данилюк сообщил, что на его счетах в банках размещены $ 3589 и 88714 грн, а также министр имеет наличные в размере $ 115 тыс.

Жена министра владеет наличными в размере GBP12 тыс. Кроме того, в е-декларации министра отмечается, что третьи лица заняли у него $ 35 тыс., $ 12 тыс. И $ 6 тыс. Соответственно.

Согласно декларации Данилюк вместе с женой владеет земельным участком 984 кв. м и домом 290 кв. м в Киевской области, а жена также арендует часть дома в Киеве. В его электронной декларации указано автомобиль BMW X5 2008 года выпуска, антикварный серебряный часы, афонская икона Святого Николая.

Ульяна Супрун. Фото: УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун задекларировала 357 375 гривен доходов. В частности, ее заработная плата составляла 348 284 грн, а 9091 грн - проценты на банковский вклад.

На банковских счетах Супрун в Украине размещено 140 949 гривен, у мужа - 12 701 гривен. Также вместе с мужем у нее в Citibank NA размещено $ 8317 долларов.

Кроме того, $ 3652164 в них размещены на счетах в UBS Financial Services Inc (США), а в Супрун на пенсионном счете в UBS Financial Services размещено еще $ 555 663. Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м. В 2017 году в. о. министра потратила $ 1670 на добровольное страхование за рубежом.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году.

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 год.

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода, полученного в течение 2017 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. Грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. Грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.