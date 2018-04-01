Совместные военные учения США и Южной Кореи Foal Eagle будут длиться месяц.

1 апреля США и Южная Корея начали совместные военные учения Foal Eagle, сообщает агентство Yonhap, информирует svodka.net.

В них примут участие 11,5 тыс. американских и более 300 тыс. корейских военных. Учения будут проходить четыре недели. Их длительность была сокращена.

Отмечается, что морские пехотинцы двух стран проведут тренировку высадки. Для этого задействуют многоцелевой десантный корабль американского флота USS Wasp и корабль USS Bonhomme Richard такого же класса.

23 апреля стартуют двухнедельные маневры Key Resolve, в которых примут участие 12,2 тыс. американских военнослужащих.

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