|Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
|01.04.2018 11:16
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода лавин в ближайшие дни в Карпатах, со ссылкой на пресс-службу ГоСЧС сообщает
"По данным УкрГидрометцентра 1 апреля в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине синоптики предупреждают о порывах ветра во многих областях страны.
Как сообщал в Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.