Ученые бьют тревогу: аномальные морозы в марте, обильные осадки и желтый снег, выпавший в отдельных регионах Украины и России – это не обычные природные явления.

Как передает со ссылкой на , ученые из разных стран уверены, что такие аномалии – предвестники надвигающейся тьмы. Иными словами, они утверждают, что на Солнце резко снижается активность, и совсем скоро на Земле может наступить малый ледниковый период, а произойдет это в ближайшие тридцать лет.

Исследователи уверяют, что жителям многих регионов не нужно ждать теплой весны в ближайшие недели – кое-где снег может пролежать до мая и даже до июня. «Солнечная активность сейчас в большом минимуме, и магнитное поле Солнца очень сильно уменьшается. Это значит, что космические лучи разрушают облака в тропосфере, открывают космосу атмосферу и делают температуру очень холодной. Помимо снегов, в Северной Америке и Европе появляются странные северные сияния — совершенно необычного цвета. Это говорит, что частицы идут не от солнца, а от космических лучей. В этой связи мы считаем, что это начало глобального солнечного минимума, который будет длиться 30 лет», - рассказала профессор Британского университета Валентина Жаркова, передает телеканал .

Период низкой солнечной активности был зафиксирован в 1645-ом году, и он продлился больше 50 лет. Тогда замерзло все – Дунай и Темза по полгода были покрыты льдом, а на замерзшей Москве-реке проводились ярмарки по несколько месяцев в году.

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