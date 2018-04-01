Ученые: Морозы в марте и желтый снег – предвестники большой беды
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Ученые бьют тревогу: аномальные морозы в марте, обильные
осадки и желтый снег, выпавший в отдельных регионах Украины и
России – это не обычные природные явления.
Как передает
со ссылкой на , ученые из разных стран уверены, что такие
аномалии – предвестники надвигающейся тьмы. Иными словами, они
утверждают, что на Солнце резко снижается активность, и совсем
скоро на Земле может наступить малый ледниковый период, а
произойдет это в ближайшие тридцать лет.
Исследователи уверяют, что жителям многих регионов не нужно ждать
теплой весны в ближайшие недели – кое-где снег может пролежать до
мая и даже до июня. «Солнечная активность сейчас в большом
минимуме, и магнитное поле Солнца очень сильно уменьшается. Это
значит, что космические лучи разрушают облака в тропосфере,
открывают космосу атмосферу и делают температуру очень холодной.
Помимо снегов, в Северной Америке и Европе появляются странные
северные сияния — совершенно необычного цвета. Это говорит, что
частицы идут не от солнца, а от космических лучей. В этой связи мы
считаем, что это начало глобального солнечного минимума, который
будет длиться 30 лет», - рассказала профессор Британского
университета Валентина Жаркова, передает телеканал .
Период низкой солнечной активности был зафиксирован в 1645-ом году,
и он продлился больше 50 лет. Тогда замерзло все – Дунай и Темза по
полгода были покрыты льдом, а на замерзшей Москве-реке проводились
ярмарки по несколько месяцев в году.
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